Multati per conferimento selvaggio, ma gli avvisi non ci sono

Circa un centinaio le sanzioni elevate, ma i residenti di San Martino non ci stanno: ''Nessun avviso sugli orari di conferimento''

MONREALE, 30 settembre – E' la voce di protesta di centinaia di famiglie, residenti in quel di San Martino, che proprio negli ultimi giorni stanno giungendo con insistenza alla nostra redazione.

Il caso sollevatoci è appunto quello della presunta mancanza di segnalazione da parte del Comune di Monreale dell'orario di conferimento dei propri rifiuti domestici. Il risultato? Come si suol dire in questi casi, oltre il danno, la beffa. Ed è esattamente così, perché - proprio come ci spiegano alcuni di questi - circa un centinaio di sanzioni (opportunamente rilevate dall'occhio vigile delle telecamere installate nei pressi delle zone specifiche) sono già state elevate e fatte recapitare a quelle famiglie che, incolpevoli, si dicono del tutto ignoranti dell'orario in cui il conferimento dei rifiuti è effettivamente consentito.

Fatto sta però che sarà di circa 600 euro - centesimo più, centesimo meno - la somma che dovrà esser da loro versata affinché la mora possa considerarsi estinta. E, come ci raccontano, non tutti avranno purtroppo (considerato l'attuale periodo storico di tali ristrettezze) la possibilità di farlo. Errare humanum est, sentenzia un'intramontabile massima latina. Vero, ma entrambi i casi. Il Comune infatti, secondo il parere residenti, avrebbe dovuto segnalare chiaramente la fascia temporale corretta, apponendo degli avvisi direttamente nei vagoni atti alla raccolta dei rifiuti. Errare è umano. Ed è infatti per tale ragione che, rivolgendoci direttamente all'amministrazione, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza sulla questione. Ed eccola, la chiarezza, prontamente arrivata: l'orario di conferimento, per San Martino, è dalle 19 alle 5 del mattino.