Giro d’Italia, ecco cosa succederà sabato

Arcidiacono: “Sarà una grande vetrina, occorre la collaborazione di tutti”

MONREALE, 1 ottobre – La città si appresta a ospitare la prima tappa del 103° Giro d’Italia, uno degli eventi sportivi più importanti del panorama ciclistico internazionale. Il sindaco Alberto Arcidiacono stamane ha organizzato una conferenza tecnica per dare indicazioni sul percorso di gara e ha lanciato un appello ai cittadini monrealesi.

Ha chiesto la massima collaborazione per la buona riuscita dell’evento che richiede una organizzazione perfetta. “Abbiamo l’obbligo tutto insieme - ha dichiarato il primo cittadino - di salvaguardare la salute di tutti per il momento storico che stiamo affrontando e sono convinto che ognuno darà il proprio contributo”.

“È stata una lotta contro il tempo - continua il sindaco - per arrivare al 3 ottobre abbiano messo in moto tutte le forze per arrivare nelle migliori condizioni. Abbiano lavorato giorno e notte. Il Giro d’Italia é una manifestazione importante é un momento storico per proiettare Monreale al centro del mondo”. Arcidiacono nel corso della conferenza ha ricevuto la telefonata della presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo avere ringraziato il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia per la grande opportunità che é stata data alla sua città, ha chiesto alla cittadinanza di mantenere tutti i dispositivi di sicurezza.

“Il nostro interesse - conclude - guarda alla salute dei nostri cittadini che vivono in questa terra. Vigileremo su tutto. Tutti i servizi saranno comunque garantiti: dalla Guardia Medica, alla Farmacia di turno che si potrà raggiungere dalle zone pedonali. Altri aspetti tecnici sino stati forniti dall’assessore Geppino Pupella che ha aggiunto: “Per Monreale il Giro d’Italia è una vetrina mondiale. Il circuito cittadino andrà da piazzale Florio dove il primo ciclista partirá alle 13.15 fino all’ultimo della gara a cronometro prevista intorno alle alle 17. Il percorso proseguirà per via Cappuccini, attraverserà l’arco degli Aangeli davanti al Duomo dove verrà posizionata una postazione per cronometrare il tempo dei corridori, che arriveranno in via Dante e proseguiranno per via Roma, piazza Vittorio Emanuele e scenderanno per via Benedetto D’Acquisto.

Tutta la via circonvallazione, fino alla Rocca verrà chiusa al traffico. Tutti coloro che devono arrivare da Palermo possono utilizzare il tratto che va dalla zona Boccadifalco a San Martino delle Scale o dallo scorrimento veloce direzione Molara -Aquino - via Aldo Moro. Abbiamo individuato diverse aree a parcheggio e giá da domani piazzale Florio sarà chiuso. I negozi potranno restare aperti rispettando le misure anti-Covid. Presenti l’assessore alla Polizia Municipale Nicola Taibi e il comandante Luigi Marulli che già avevano partecipato ad una riunione in Prefettura ed hanno annunciato che hanno dato la disponibilità 40 volontari. Con molta probabilità sarà montato un maxischermo per consentire a tutti di vedere la partenza del Giro. I parcheggi saranno gratuiti e sorvegliati, le autorità arriveranno in piazza Inghilleri. Per gli sponsor a nome del presidente dell’Ance è intervenuto il consigliere Riccardo Galioto per avere dato loro questa occasione di promuovere una iniziativa prestigiosa quale il Giro d’Italia. Le aree individuate per parcheggi sono: campo sportivo, parcheggio via cappucci messo a disposizione dall’Arcidiocesi, piazza Fedele.