Monreale, nuove panchine in via Benedetto D’Acquisto e Cappuccini

Sono state installate stamattina. LE FOTO

MONREALE, 1 ottobre- Da oggi i monrealesi potranno godersi la bellissima vista della Conca d’Oro, comodamente seduti su delle panchine, quattro per la precisione, installate lungo la via Benedetto D’Acquisto, che dà su Palermo.

Le panchine sono state montate in maniera strategica una a nove metri dall’altra, messe a disposizione dal comune e montate da Alessandro Maenza, volto noto nel volontariato monrealese, con la collaborazione di Piero Faraci.

I lavori sono stati voluti dal sindaco Alberto Arcidiacono e seguiti dall’assessore Geppino Pupella, dall’architetto Piero Albanese e Ninni Di Salvo di Ville e Giardini.

Altre due panchine inoltre sono state posizionate lungo la salita di Via Cappuccini, così che i turisti e non solo possano godersi la bellezza delle absidi della cattedrale e magari riposarsi per la ripida salita.