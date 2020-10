''Nessuna zona è immune al virus, nemmeno Aquino. Siate responsabili”: l’appello del presidente Annaloro e della consulta

Ieri sera l ’ annuncio del primo cittadino ha confermato i 9 casi di covid, tra Monreale e le frazioni

Egregio direttore,

in qualità di presidente della consulta della frazione di Aquino, insieme ai componenti, colgo l’occasione ancora una volta di usufruire del vostro canale di divulgazione pubblica al fine di sensibilizzare l’intera comunità, a seguito delle dichiarazioni espresse ieri, in tarda serata, dal sindaco Arcidiacono, dopo la comunicazione dell’Asp 6 di Palermo.

Sulla scia dell’appello espresso dal primo cittadino, è nostra intenzione invitare tutti al senso di responsabilità, in merito alla diffusione dei contagi, per tutelare le fasce più deboli come gli anziani o coloro i quali soffrono di particolari patologie, ma ancora di più per tutelare bambini e ragazzi, specie in questo periodo, caratterizzato dal complesso rientro a scuola.

Cerchiamo di auto-responsabilizzarci e di seguire con rigore, "almeno", le regole minime che ci tutelano. Non è un nostro problema, non è un vostro problema, ma è un problema di tutti, indistintamente.

Le condizioni, a livello nazionale e anche locale, sono lontane dagli angoscianti bollettini di morti e contagiati dei mesi precedenti, ma il coronavirus c'è, ancora è presente e, per tenerlo lontano da quei numeri, dobbiamo impegnarci ancora un altro po'. Per cui, atteniamoci a ciò che ci viene costantemente suggerito e manteniamo un atteggiamento responsabile verso gli altri e verso noi stessi, a tutela di tutti.