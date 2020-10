Giro d’Italia, in campo anche la Polizia di Stato

Operativo il gruppo di protezione civile dell’ANPS guidato dal vice ispettore Fabrizio Adamuccio

MONREALE, 3 ottobre – In occasione della partenza del Giro d’Italia da Monreale arriva il supporto del gruppo di protezione civile dell’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale.

Il gruppo operativo formato da quindici uomini e donne dell’ANPS nella giornata odierna darà il proprio supporto alla polizia municipale, nonché assistenza ai cittadini presenti alla manifestazione.

Il nucleo di protezione civile è guidato dal presidente responsabile, il vice ispettore in servizio Fabrizio Adamuccio; vice responsabile è invece Francesca Mannino.

‘’Rivolgo i miei auguri - dichiara il presidente dell’ANPS di Monreale, Santo Gaziano - al gruppo di protezione civile che scende in campo oggi a Monreale per la prima volta in questa storica ed importante manifestazione per la città’’.