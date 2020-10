Coronavirus, 182 nuovi casi in Sicilia, due all’ospedale Ingrassia

Sono 3 i casi totali registrati nella struttura palermitana

PALERMO, 3 ottobre – Altri due casi di coronavirus sono emersi presso l’ospedale Ingrassia: si tratta del marito della donna risultata positiva al tampone qualche giorno fa, anche lui infermiere, e di una paziente del reparto di Geriatria.

Sarebbero gli unici casi risultati in seguito agli accertamenti fatti nella struttura: i tamponi effettuati sono circa 90 e sono risultati tutti negativi. Scongiurato dunque il sospetto di un focolaio tra le mura del presidio ospedaliero.

Nella nostra Isola si registra un nuovo record di casi dall’inizio della pandemia: 182 persone, nelle ultime ventiquattro ore, sono risultate positive al virus da SARS-CoV-2. In aumento anche il numero delle vittime (+3 oggi) che si attesta in totale a 317 unità. Questi gli altri dati sulla situazione epidemiologica nella nostra regione: 322 persone sono ricoverate con sintomi, 20 in terapia intensiva, mentre per 2.829 è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare.

Il numero totale degli attuali positivi si attesta a 3.171 unità, mentre 4.108 sono in totale i dimessi guariti. Nella nostra regione, dall’inizio della pandemia, il coronavirus è stato contratto da 7.596 persone.