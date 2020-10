Giro d’Italia, il più applaudito è stato Vincenzo Nibali

Lo Squalo è partito alle 15.57 incitato dai tifosi

MONREALE, 3 ottobre – Era il più atteso e “l’applausometro”, al momento della partenza non ha tradito”. Vincenzo Nibali è stato certamente il beniamino del pubblico monrealese. Il ciclista ha fato il pieno di affetto attraversando le strade monrealesi interessate dalla tappa di partenza del 103esimo Giro d’Italia.

Proprio ai nostri microfoni ha parlato Giovanna Romano, madre di Vincenzo Nibali, mentre attendeva la partenza del figlio. Lo Squalo di Messina è stato atteso con euforia dal pubblico monrealese, e dopo 9 minuti e 49 secondi è giunto all’altezza di via Roma.

All’arrivo qualche secondo di ritardo di troppo rispetto ad altri favoriti per la vittoria finale, ma lo squalo, due volte vincitore de Giro d’Italia, saprà certamente come rifarsi, soprattutto in salita.