''Per la prima volta nella storia, il Giro d’Italia partì da Monreale''

A conclusione della prima tappa, scoperta la targa in memoria della competizione ciclistica. IL VIDEO

MONREALE, 3 ottobre – “Il 3 ottobre 2020, per la prima volta nella storia, il Giro d’Italia partì da Monreale, in occasione della sua 103a edizione. A perenne ricordo dello straordinario evento, con orgoglio, l’amministrazione comunale pose”: recita così la targa affissa in via Benedetto D’Acquisto, in memoria dell’inedito evento sportivo vissuto questo pomeriggio.

Alle ore 17, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, del vescovo Michele Pennisi, del comandante della polizia municipale Luigi Marulli e della giunta comunale, è stata mostrata ai cittadini la targa – realizzata dal maestro Nicolò Giuliano – posta lungo la parete esterna del palazzo di Città su via Benedetto D’Acquisto, “a perenne ricordo” della 103a edizione del Giro D’Italia, inaugurata con la crono individuale nel territorio normanno. Lo stesso primo cittadino, che ha rimosso il tricolore insieme al presidente Marco Intravaia, ha voluto fortemente ringraziare tutti i cittadini monrealesi per l’impegno e il senso di responsabilità mantenuto in questa giornata di festa, condizionata tuttavia dall’emergenza pandemica tutt’ora in atto.