Musica Sacra, John Eliot Gardiner domani sostituirà il maestro Koopman, per motivi di salute

Mercoledì si esibirà invece James Johnstone

MONREALE, 5 ottobre – Il maestro Ton Koopman, per motivi di salute, notizia diramata dalla stampa internazionale, non potrà dirigere i concerti previsti per domani e dopodomani, quest'ultimo nell'abbazia benedettina di San Martino delle Scale, dove si sarebbe dovuto esibire all'organo, uno dei più antichi d'Europa.

Sir John Eliot Gardiner ha accettato di sostituirlo nel concerto di domani. La notizia è stata data dal sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Antonio Marcellino, nell'aprire il concerto della Rassegna in cui il maestro inglese ha diretto l'English Baroque Soloists e il Monteverdi Choir sulle note di Monteverdi, Carissimi, Purcell e Scarlatti.

Visibilmente emozionato, Marcellino ha ribadito l'"eccezionalità" della scelta di Sir John Eliot Gardiner e il file rouge insondabile che lega lo svolgimento degli eventi, poiché I'organista della serata di mercoledì sarà James Johnstone, che è stato allievo di Koopman.

Alla serata inaugurale erano presenti: il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, in rappresentanza del Governo regionale, il presidente della Foss Maria Elena Volpes, il vicepresidente della Foss e presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, i vertici militari.

"Un altro appuntamento storico per Monreale - ha detto Intravaia - questa volta con la grande musica e con Sir John Eliot Gardiner che ha incantato il pubblico presente in cattedrale, piena nei limiti della capienza consentita dalle disposizioni anti-covid, a causa delle quali molti appassionati non hanno potuto registrarsi alla biglietteria, per il sold out raggiunto in breve tempo.

Dopo il ritorno alla centralità del duomo e di Monreale, per cui mi sono impegnato l'anno scorso, l'edizione 2020 è quella del rilancio sul piano internazionale. Un momento con l'alta cultura che merita Monreale e che si ripeterà mercoledì, a causa dell'indisposizione che non ha consentito la partecipazione al maestro Ton Koopman, generosamente sostituito da Sir John Eliot Gardiner. Per altri sei concerti, gli amanti della grande musica potranno godere delle sinestesie uniche al mondo che è in grado di offrire il duomo".