Coronavirus, 128 nuovi casi in Sicilia. Villafrati è di nuovo zona rossa

Il paese ripiomba nell’incubo, dopo essere stato uno dei primi focolai in Sicilia

PALERMO, 5 ottobre – Secondo quanto stabilito dall’ordinanza emanata dal presidente della Regione Nello Musumeci, il comune di Villafrati è tornato a essere zona rossa. Il provvedimento durerà una settimana ed entrerà in vigore da oggi.

Una decisione inevitabile, dato l’alto numero dei casi di contagio (oltre 80, su una popolazione di circa 3.200 abitanti). Tra i positivi, come avevamo già segnalato, anche il primo cittadino Francesco Agnello.

La Sicilia continua ad avere un indice Rt altissimo, di 1,19, ed è seconda solo al Piemonte. Rimane Palermo la provincia più colpita, con 63 casi registrati nelle ultime ventiquattro ore: tra le misure restrittive adottate nel capoluogo la chiusura dell’Ufficio Anagrafe e del Liceo Classico Garibaldi. Anche il municipio, almeno per l’intera giornata di domani, resterà chiuso. I 2 decessi registrati oggi, che portano il totale delle vittime a 321 unità, sono avvenuti entrambi a Palermo.

Questi gli ulteriori dati sulla situazione epidemiologica in Sicilia: le persone attualmente positive al Covid-19 sono 3.358 (+128) di cui 361 ricoverate con sintomi, 28 in terapia intensiva e 2.969 in quarantena. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 4.130 unità (+15), mentre risulta in calo quello dei tamponi effettuati (2.656 oggi).