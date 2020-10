Casa Cultura, rimosse le panchine antistanti: arricchiranno il gruppo di via Benedetto D’Acquisto

Alla base della scelta la discutibile condotta di qualche cittadino

MONREALE, 6 ottobre – In tarda mattina, la superficie antistante l’ex ospedale Santa Caterina, oggi Casa Cultura, rimaneva orfana delle 2 panchine che per diversi anni avevano concesso ristoro a cittadini e turisti in pieno centro storico, in prossimità dei servizi.

Intorno alle 11, infatti, le instancabili braccia volontarie di Alessandro Maenza – esecutore delle precedenti installazioni d’arredo in via Benedetto D’Acquisto – col supporto di Ninni Di Salvo di “Ville e giardini”, rimuovevano la coppia di panche conservando, frattanto, l’identità artigianale metallica lungo i piedi d’appoggio, a sostegno del telaio. Possibilmente, la scelta, deriva dalla discutibile o, per meglio dire, incivile condotte di alcuni individui che, cronicamente, insistono a contaminare attraverso i rifiuti la sede che precede il fronte del vecchio nosocomio in chiasso Santo Rocco.

Lo scorso giovedì, tra l’altro, a pochi metri, un alterco aveva coinvolto due cittadini in pieno pomeriggio, sedato dall’intervento dei carabinieri dopo la chiamata del vicinato, turbato dall’accaduto.

Le panchine, che subiranno un piccolo intervento di restauro, tuttavia, arricchiranno il ritmo di sedute del belvedere posizionate la scorsa settimana, prima del Giro d’Italia: un’iniziativa, questa, alquanto gradita.