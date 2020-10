Podismo: è scomparso Antonino Badagliacca, atleta della Marathon Monreale

È stato stroncato da una breve e inesorabile malattia

MONREALE, 6 ottobre – Lutto nel mondo del podismo siciliano. Oggi è venuto a mancare, dopo una breve e inesorabile malattia, Antonino Badagliacca (67 anni) atleta del Marathon Monreale, molto conosciuto tra l’altro negli ambienti del trail.

La notizia della scomparsa di Badagliacca ha sconvolto tutti, runner, amici e conoscenti, in particolar modo i compagni di squadra, con in testa il presidente Nino Lo Iacono, che lo ricordano come un caro amico prima ancora che atleta e compagno di gare. I funerali si svolgeranno domani.

(fonte e foto: Siciliarunning.it)

Alla famiglia Badagliacca le condoiglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.