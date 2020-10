Coronavirus, nuovo record di contagi in Sicilia: sono 198

Mai così tanti casi registrati dall’inizio della pandemia

PALERMO, 6 ottobre – Secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute, sono 198 i casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta del numero più alto emerso finora dall’inizio della pandemia, mentre i decessi hanno toccato le 322 unità, dopo la scomparsa di una donna a Sciacca.

Una decisione inevitabile, dato l’alto numero dei casi di contagio (oltre 80, su una popolazione di circa 3.200 abitanti). Tra i positivi, come avevamo già segnalato, anche il primo cittadino Francesco Agnello.

La Sicilia continua ad avere un indice Rt altissimo, di 1,19, ed è seconda solo al Piemonte. Rimane Palermo la provincia più colpita, con 63 casi registrati nelle ultime ventiquattro ore: tra le misure restrittive adottate nel capoluogo la chiusura dell’Ufficio Anagrafe e del Liceo Classico Garibaldi. Anche il municipio, almeno per l’intera giornata di domani, resterà chiuso. I 2 decessi registrati oggi, che portano il totale delle vittime a 321 unità, sono avvenuti entrambi a Palermo.

Questi gli ulteriori dati sulla situazione epidemiologica in Sicilia: le persone attualmente positive al Covid-19 sono 3.358 (+128) di cui 361 ricoverate con sintomi, 28 in terapia intensiva e 2.969 in quarantena. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 4.130 unità (+15), mentre risulta in calo quello dei tamponi effettuati (2.656 oggi).