Lavori alla Morvillo per riaprire il cancello di via Taormina

Lavori alla Morvillo per riaprire il cancello di via Taormina

Ancora importante l’opera dei volontari. LE FOTO

MONREALE, 6 ottobre – Si concluderanno nei prossimi giorni i lavori di bonifica e di messa in sicurezza dell’area della scuola Morvillo che dà su via Taormina, che stanno realizzando alcuni volontari, al fine di consentire l’apertura del cancello, in modo da rendere possibile un più efficace distanziamento.

I lavori sono condotti dai volontari: Pietro Partanna, Carlo Daidone, Giovanni Di Bella, Alessandro Cassarà di ‘Basta Crederci’ coordinati da Piero Faraci, in sinergia con Alessandro Maenza, anch’egli impegnato da più di 10 anni nel territorio come volontario. Anche la Protezione civile comunale, capitanata da Filippo Modica, ha preso parte alle operazioni di messa in sicurezza con la supervisione dell’assessore Nicola Taibi. Il nuovo percorso prenderà vita da Via Toarmina e permetterà ai bambini e i loro genitori di arrivare a scuola e di godere di un maggiore distanziamento.

I volontari, in attesa dell’apertura totale che dovrebbe avvenire la prossima settimana, tempo permettendo, installeranno una barriera che divide il marciapiede dal malridotto spiazzale, fino a quando non verrà messo a nuovo. Il lavoro è stato fortemente voluto dal primo cittadino di Monreale, Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto, che si è personalmente interessata ringraziando i volontari per tutto quello che quotidianamente fanno per la comunità monrealese. Anche la preside della scuola, Francesca Giammona e la vicepreside Antonella Lo Presti hanno pubblicamente ringraziato i volontari, a nome di tutta la comunità scolastica per il loro impegno finalizzato a rendere il rientro a scuola il più sicuro possibile.