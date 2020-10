Coronavirus, è boom di contagi in Sicilia: sono 213

Molto alto anche il numero dei guariti (+108)

PALERMO, 7 ottobre – Sono 89 i casi di contagio da Covid-19 registrati nel comune di Villafrati: 82 persone si trovano in quarantena mentre le rimanenti sette sono ricoverate in ospedale. Tra i positivi anche il comandante dei carabinieri, che non potrà prestare servizio fino alla guarigione.

A una ditta è stato affidato il servizio di sanificazione speciale che interesserà i territori subito esterni al paese, mentre gli spostamenti dall’interno e dall’esterno dovranno essere permessi in base all’ordinanza regionale emessa nei giorni scorsi.

Sette casi sono risultati presso la Fondazione Giglio di Cefalù: un paziente e sei dipendenti sono risultati positivi al tampone, a fronte di 130 analisi effettuate; tra i positivi, due risiedono a Campofelice di Roccella. Entro i prossimi tre giorni dovrebbero essere ultimati gli accertamenti all’interno della struttura.

Dei 3.549 attuali positivi nell’Isola, 375 sono ricoverati con sintomi, 30 in terapia intensiva e 3.144 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi guariti ha toccato le 4.345 unità, mentre 326 sono i decessi dall’inizio della pandemia (+4).