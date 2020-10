Monreale, aperte le iscrizioni all’albo comunale per scrutatori

I cittadini interessati potranno presentare domanda entro il 30 novembre

MONREALE, 9 ottobre – Con avviso pubblico del Comune di Monreale sono stati aperti i termini per l’iscrizione nell’albo unico degli scrutatori di seggio elettorale.

Tutti gli elettori e le elettrici del Comune di Monreale, interessati all’iscrizione nell’albo unico comunale delle persone idonee al ruolo di scrutatore, potranno presentare domanda al sindaco del Comune di Monreale entro il 30 novembre 2020.

Per essere iscritti all’albo occorre essere elettore del Comune, essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Gli elettori già inseriti nell’albo non dovranno presentare nuova domanda. Lo schema di istanza è disponibile presso l’ufficio elettorale o sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.monreale.pa.it.