Caso di positività in un asilo privato, già avvenuta la sanificazione dei locali

Tempestivo il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte della direzione

MONREALE, 9 ottobre – E’ avvenuta stamattina la sanificazione dell’asilo nido “Baby Parking” di Monreale, dopo che ieri sera era emersa una positività al Covid -19 riscontrata attraverso un tampone rapido (poi confermata da quello molecolare) effettuato ad un bambino che frequenta la scuola.

Da oggi, pertanto, la struttura è nuovamente in grado di accogliere in sicurezza i piccoli alunni. La direzione, peraltro, ha gestito nel migliore dei modi il caso, avvisando tempestivamente sia l’Asp, che i genitori degli altri bambini frequentanti la classe. E’ stato rispettato il protocollo nazionale che deve essere applicato in questi casi. La classe è stata messa in quarantena ed anche i genitori per la giornata di oggi hanno osservato l’isolamento preventivo.

Così come conferma la direzione della scuola, con la coincidenza del fine settimana, durante il quale la struttura sarebbe rimasta comunque chiusa, i locali avranno ulteriore possibilità di essere arieggiati per accogliere lunedì mattina nuovamente i bambini in estrema sicurezza.