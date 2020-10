Agevolazione straordinaria Imu 2020 per le attività danneggiate dal Covid, pubblicato l’avviso

L’ ufficio tributi provvederà a recapitare ai potenziali la dichiarazione sostitutiva già precompilata

MONREALE, 10 ottobre – Pubblicato sul sito del Comune l’avviso per le agevolazioni straordinaria IMU 2020 rivolte alle attività soggette a condizione sospensiva finanziate con il fondo perequativo degli enti locali approvate dal Consiglio Comunale il del 28 settembre.

Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono. Sarà possibile per gli operatori economici che hanno subito la sospensione o la riduzione della loro attività durante il periodo della pandemia da covid-19 – usufruire dell'agevolazione della riduzione del 75% dell’IMU 2020 a condizione che il proprietario dell'immobile in cui si svolge l'attività economica sia anche il gestore della stessa.

Si precisa che, al fine di avere accesso al super beneficio, gli operatori economici esercenti potenziali beneficiari hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la coincidenza della proprietà degli immobili in cui si svolge l’attività economica con il soggetto gestore della stessa.

L’ ufficio tributi provvederà a recapitare ai potenziali beneficiari - individuabili in base ai dati già in possesso del Comune - la dichiarazione sostitutiva già precompilata, mentre ai restanti gestori delle attività interessate verrà recapitato un questionario per il rilevamento dei dati della proprietà dell’immobile nonché una copia della superiore dichiarazione sostitutiva. E’ fatta, comunque, salva la facoltà - per chiunque abbia interesse – di contattare l’ufficio IMU per verificare il diritto al riconoscimento dell’agevolazione tributaria (tel. 091 6564413 - sezione.tributi@pec.monreale.gov.it). E' possibile visionare l’avviso pubblico consultando il sito istituzionale dell'ente www.comune.monreale.pa.it