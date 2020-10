Via Arcivescovado, rimosso il tappeto d’asfalto steso per il Giro d’Italia

Sotto il bitume era stato steso un tappeto di materiale plastico. Nessun danno per il basolato

MONREALE, 12 ottobre – Hanno preso il via oggi le operazione di rimozione dell’asfalto che era stato steso in via Arcivescovado per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti partecipanti al Giro d’Italia che – come è noto – ha preso il via sabato 3 ottobre proprio da Monreale.

Stamattina gli operai della ditta incaricata hanno rimosso il tappeto di plastica sul quale era stato steso l’asfalto “provvisorio” che aveva la finalità di non rovinare lo storico basolato. Togliendo questa base, in pratica, è stato più agevole rimuovere il bitume, evitando al tempo stesso di creare danni. Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono che ha presenziato alle operazioni di rimozione, constatando personalmente che lo storico basolato che sta sotto le absidi del duomo non ha subito danneggiamenti.