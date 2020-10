Coronavirus, ancora un record di contagi: quasi 9.000 oggi in Italia

In Sicilia sono 399 quelli dichiarati nelle ultime 24 ore

PALERMO, 15 ottobre – Se fino a qualche giorno fa guardavamo al 21 marzo scorso come data del picco massimo di contagi giornalieri in Italia, con 6.554 casi, adesso, purtroppo quel giorno appartiene al passato anche come triste primato.

Da ieri, infatti, il muro è andato ben oltre ed oggi, addirittura, in Italia si sfonda il tetto degli 8.000 nuovi casi giornalieri. 8.804 quelli odierni, ai quali si aggiungono, purtroppo, gli 83 morti. Trend in netta ascesa anche in Sicilia dove si registrano 399 contagi in 24 ore, mai un numero così alto. Ben sette i morti in un giorno, triste record da marzo. Quattordici sono migranti dell'hotspot di Lampedusa. Altri 24 ricoveri, 21 in regime ordinario e tre in terapia intensiva, per un totale di 520 malati in ospedale.

Il totale dei decessi nell’Isola tocca così quota 350. Attualmente i positivi sono 5.487 (+300), 4.967 (+21) le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 468 (+21), dei quali 52 (+3) in terapia intensiva. I casi totali, dall’inizio della pandemia, toccano il numero di 10.691.