Misure di sostegno pe l’emergenza da Covid-19, in distribuzione la card per i buoni spesa

Pubblichiamo l’elenco degli esercizi convenzionati

MONREALE, 16 ottobre – Il Comune di Monreale rende noto che sono in distribuzione le card per i buoni spesa erogati dall’Area Promozione Sociale e Territoriale. Le card sono in distribuzione presso gli uffici della Solidarietà Sociale di via Venero, 117.

Nel documento pubblicato in basso forniamo l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati.