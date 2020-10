Rifiuti, la gara d’appalto va alla Ecolandia srl

Se l’è aggiudicata presentando un ribasso del 20,190 per cento. Il servizio costerà poco meno di tre milioni di euro per un anno

MONREALE, 16 ottobre – Sarà la Ecolandia srl, con sede a Catania, la società che si occuperà del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di spazzamento delle strade per conto del Comune di Monreale. L’azienda, infatti, ha vinto la gara d’appalto bandita dall’ente, che serviva ad individuare l’operatore che curerà il servizio per i prossimi 12 mesi.

La Ecolandia si è aggiudicata la gara d’appalto presentando un ribasso del 20,190 per cento. Il servizio, pertanto, avrà un costo di 2.965.331,60 (inclusi 50.000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10 per cento. Alle spalle della Ecolandia srl, si è classificata la Eco Burgus srl.

L’assegnazione è il frutto di una lunga ed articolata procedura di gara che aveva già visto l’esclusione della News System Service, attuale ditta appaltatrice del servizio.

La “Ecolandia s.r.l.”, come si evince dai documenti di gara, è iscritta nella nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura di Catania dal 25 gennaio 2018 e che tale iscrizione è attualmente in fase di rinnovo.