Pioppo, al via le verifiche di vulnerabilità sismica nella scuola di via Polizzi

Ad occuparsi dello studio sarà l'ingegnere Vincenzo Greco

MONREALE 18 ottobre – Dopo che lo scorso mese di luglio il Comune di Monreale ha ottenuto dalla Regione il finanziamento per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica per l'edificio scolastico di via Polizzi nella frazione di Pioppo, arriva adesso l'affidamento dei relativi lavori.

Già in passato era stata condotta un'indagine strutturale sulla scuola materna in questione e proprio al fine di proseguire l'iter tecnico-amministrativo sarà ora eseguita una nuova verifica per stabilire l'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio.

Dopo aver affidato nello scorso mese di agosto lo studio strutturale alla Geo.tec. snc con sede in Palermo per un importo pari a 6.750 euro, il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Maurizio Busacca, ha proceduto ad affidare lo scorso 21 settembre, all'ingegnere Vincenzo Greco la responsabilità tecnica dello studio. Con apposita determinazione dirigenziale, infatti, è stata impegnata la somma occorrente pari a 24.400 euro.