Coronavirus, 362 nuovi casi in Sicilia: quasi al collasso l’ospedale Civico

Il direttore ha parlato ai microfoni di Tgs

PALERMO, 19 ottobre – Ben 100 persone positive al coronavirus sono ricoverate presso l’ospedale Civico di Palermo: il direttore della struttura, Roberto Colletti, ha spiegato la situazione del nosocomio palermitano ai microfoni di Tgs. “Il numero delle persone malate ricoverate supera di almeno il doppio quello della prima ondata e questo genera delle difficoltà”.

“A oggi abbiamo 26 malati nel reparto di malattie infettive, 31 in medicina, 24 in pneumologia, 7 in terapia intensiva e 6 all’Ospedale dei Bambini” ha continuato Colletti “e il nostro presidio conta 115 posti letto. Nuovi posti verranno attivati all’ospedale di Partinico e a Petralia per cercare di eliminare il peso che grava sugli ospedali palermitani. L’ospedale Civico è misto e deve dunque rispondere anche alle esigenze dei pazienti non positivi al Covid-19; inoltre, avendo il Pronto Soccorso più grande di tutta la Sicilia, deve fronteggiare un afflusso notevolmente imponente”.



La Regione intende attivare fino a 2.500 posti letto, di cui 500 di terapia intensiva, per affrontare al meglio i casi di contagio che necessitano di ospedalizzazione nonché i pazienti con altre patologie. L’obbiettivo è quello di “anticipare il virus implementando il cosiddetto ‘piano a fisarmonica’” secondo quanto comunicato dall’assessorato alla Salute.

Intanto nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 362 nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra Isola. 3.252 i tamponi effettuati, incrementati di 32 unità i ricoveri in ospedale (+30 in degenza ordinaria, +2 in rianimazione) che portano il numero totale dei ricoverati a 593 in degenza ordinaria e a 72 in terapia intensiva. Le persone guarite sono 130 in più, 3 i nuovi decessi: i casi di contagio attualmente presenti in Sicilia sono 7.019. Grave la provincia di Palermo, con ben 170 casi in più rispetto al giorno precedente.