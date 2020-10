Liceo Emanuele Basile, sarà ditattica a distanza per tutta la settimana

La decisione oggi al termine di una riunione del Consiglio di istituto

MONREALE 20 ottobre – Sarà didattica a distanza per tutta la settimana per gli studenti del plesso “Emanuele Basile”. La decisione è maturata al termine di una riunione del Consiglio di istituto convocata dalla dirigente scolastica Loredana Lauricella.

Nell’istituto, lo ricordiamo, nei giorni scorsi era stato riscontrato un caso di positività all’interno della classe III A del liceo scientifico. La DaD era stata introdotta inizialmente solo per i giorni in cui la scuola doveva rimanere chiusa per la sanificazione del plesso (ieri e oggi).



Stamattina la Commissione Covid-19, su indicazioni del responsabile della sicurezza, ingegnere Spallino ha optato invece per prolungare il periodo di didattica a distanza per il resto di questa settimana per tutto il plesso. Sabato mattina sarà effettuato un ulteriore controllo per verificare la situazione.

Gli studenti erano stati “consigliati” a mantenere uno stato di isolamento fiduciario dalla dirigente scolastica che, attraverso una circolare, suggeriva “di tenere in isolamento fiduciario i propri figli, promuovendo da parte loro la frequenza della didattica a distanza ed evitando, per quanto possibile, i contatti con l’esterno, ivi compresi ad esempio i parenti anziani o in condizioni di fragilità”.