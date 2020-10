Coronavirus, 796 nuovi casi in Sicilia. Chiuso l’asilo Altarello

Altissimo il numero di nuovi positivi nella nostra Isola

PALERMO, 22 ottobre – L’Asp ha disposto la chiusura dell’asilo comunale “Altarello” di Palermo e l’isolamento di 21 persone tra insegnanti e bambini, dopo l’avvenuto riscontro di un caso di contagio interno alla scuola emerso il 14 ottobre. Al termine della quarantena è previsto per tutti il tampone rapido che sarà effettuato in modalità drive-in.

A Torretta sono 50 i cittadini positivi al coronavirus: a dare l’allarme i commissari del Comune, che hanno chiesto l’intervento della Regione affinché il territorio possa essere oggetto di specifiche misure cautelative. Tra i positivi anche alcuni alunni dell’istituto “Carini-Calderone-Torretta”, che apparterrebbero tutti alla stessa classe.

Preoccupa anche la situazione del Tribunale: secondo quanto comunicato dal sindacato Uilpa, altri due legali sono risultati positivi al coronavirus e per contrastare la diffusione del contagio sarà necessario incentivare lo smart working. Intanto la nostra regione ha registrato un altissimo numero di nuovi positivi: nella giornata di oggi sono emersi 796 nuovi casi di positività al Covid-19, su 7.732 analisi effettuate.

In aumento il numero dei ricoverati sia in degenza ordinaria (+23, 588 in totale) che in terapia intensiva (+6, 89 in tutto). La Sicilia conta inoltre 98 nuove guarigioni (a oggi sono 5.649) e 8 decessi. Sale così a 397 unità il numero di vittime dall’inizio della pandemia, mentre 7.863 positivi al virus da SARS-CoV-2 si trovano in isolamento domiciliare. Il numero degli attuali positivi si attesta a 8.540 unità, a 14.586 quello dei casi di contagio registrati in totale.