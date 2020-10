Monreale, ripristinato l’angolo del marciapiedi di piazza Vittorio Emanuele

Stamattina l’intervento è stato effettuato dagli operai comunali

MONREALE, 23 ottobre - Da diversi giorni, se non settimane, il blocco della pavimentazione centrale di piazza Vittorio Emanuele, che raccorda ad est quella rialzata ospitante al centro la fontana del Tritone, aveva subito un cedimento.

È possibile che, il distaccamento dell’elemento lapideo in questione, abbia subito recentemente un urto. Tuttavia, la zona interessata, era stato messa momentaneamente in sicurezza attraverso dei nastri. Stamattina, gli operai del comune, attraverso la supervisione di Ninni Di Salvo di “Ville e giardini”, hanno fatto in modo che l’anomalia venisse ripristinata. Al termine delle operazioni, gli stessi operai, hanno disposto nuovamente del nastro per indicarne l’intervento circoscrivendo la zona.