Liceo Basile, un’altra settimana di didattica a distanza

Lo rende noto la dirigente scolastica attraverso una circolare

MONREALE, 23 ottobre- Continua per i ragazzi del liceo Emanuele Basile il periodo di didattica a distanza iniziato la settimana scorsa e che si sarebbe dovuto concludere oggi. La scuola aveva attivato questa modalità per tutti gli alunni del plesso di via Cappuccini visto il caso di positività emerso nei giorni scorsi.

Nella giornata di oggi la dirigente scolastica Loredana Lauricella, attraverso una circolare, ha informato gli studenti del plesso Basile e le loro famiglie che le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza per consentire il sopralluogo da parte dei tecnici del comune il 27 ottobre e per la disinfezione del plesso che inizierà il 28 ottobre per concludersi il 31.