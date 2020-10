Coronavirus, 730 nuovi casi in Sicilia. Chiuso l’asilo Topolino

Posti i sigilli su un’altra scuola d’infanzia di Palermo

PALERMO, 23 ottobre – L’asilo nido “Topolino”, sito nel quartiere Zisa, è stato chiuso dopo la riscontrata positività al coronavirus di una dipendente: la donna non si era più recata sul posto di lavoro per qualche giorno. Sospese anche le attività ricreative della struttura.

Presso gli uffici dell’assessorato regionale alla Salute sono tre i dipendenti risultati positivi al Covid-19: ulteriori accertamenti sono già in corso riguardi altre persone con cui sono avvenuti dei contatti. Si tratta della sede di piazza Ottavio Ziino a Palermo.

Il Covid ha interessato anche il comando della polizia municipale del quartiere Passo di Rigano: sono due i casi di contagio emersi e nel fine settimana gli ambienti saranno sottoposti alle procedure di sanificazione.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 730 casi di coronavirus in Sicilia; 11 le vittime, 8.015 i tamponi effettuati. Il numero totale dei guariti è salito a 5.772 unità (+123), mentre 408 sono le vittime dall’inizio della pandemia. Tra i positivi, 677 sono ricoverati con sintomi (+5) e 89 in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 9.136.