Due casi di positività alla Margherita di Navarra, scattano i protocolli di sicurezza

Due le classi di primaria interessate: una a Pioppo, un'altra a Villaciambra

MONREALE, 25 ottobre – Due casi di positività al Covid-19 tra gli alunni della scuola Margherita di Navarra: uno in una classe di scuola primaria, ubicata al piano meno due della sede centrale di Pioppo, un altro in una classe di primaria ubicata nel plesso di infanzia di Villaciambra.

I casi sono stati comunicati al dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi, nella tarda serata di venerdì. Sono partite, quindi, le procedure previste dai protocolli di sicurezza, che hanno portato la dirigente alle comunicazioni di rito previste e rivolte all’Usca e al dipartimento di prevenzione dell’Asp.

Da domani pertanto sarà necessaria la chiusura del plesso di infanzia di Villaciambra e dell’intero piano meno due della sede centrale di Pioppo, dotato di ingresso contingentato, per disporre la sanificazione dei locali, le cui operazioni si protrarranno presumibilmente fino a mercoledì 28 compreso.

Da giovedì, quindi, gli studenti dei plessi interessati potranno far regolarmente rientro a scuola, ad eccezione delle due classi interessate. Per queste ultime, invece, scatteranno le misure previste dal protocollo in seguito alle comunicazioni di rito già effettuate dalla dirigente all'Asp.

“Abbiamo attivato le procedure previste – afferma a Monreale News la dirigente Roccamatisi – per cui lunedì partiranno le operazioni di sanificazione dei locali interessati per cui già la scuola dispone di apposito contratto con una ditta specializzata. Abbiamo avvisato l’Usca e il dipartimento di prevenzione dell’Asp da cui lunedì mattina attendiamo risposta.”