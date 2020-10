Quegli alberi sono stati deturpati, il sindaco ci spieghi perchè

L’accusa di Capizzi dopo la capitozzatura dei “falso pepe” della Novelli

MONREALE, 26 ottobre – “Chiederò al sindaco, attraverso un’interrogazione consiliare, di conoscere i criteri che hanno portato alla capitozzatura degli alberi del giardino esterno alla scuola Pietro Novelli. Lo afferma l’ex sindaco di Monreale Piero Capizzi, consigliere comunale di Alternativa Civica.

“Quegli alberi – prosegue Capizzi – erano stati piantati sotto la mia amministrazione perché facessero ombra in quello spazio verde, arricchendo l’area anche dal punto di vista estetico. Adesso vedo che sono stati brutalmente deturpati, mi auguro non per sempre, a causa di un intervento che definirei barbaro. Immagino e voglio sperare che tale procedura sia stata consigliata da degli esperti e che le modalità siano state concordate con il Comune, perché se così non fosse, sarebbe davvero grave.

Quegli alberi – conclude Capizzi – erano stati piantati quando le loro dimensioni erano di poco superiori a quelle di una mano ed erano cresciuti rigogliosi grazie alle cure durate tutti questi anni. Adesso è arrivato questo intervento che deturpa lo scenario, ma soprattutto rischia di compromettere per sempre la vita di queste piante”.