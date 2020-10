Leggere ai tempi del coronavirus, la biblioteca comunale ''Santa Maria la Nuova'' è aperta

Fruizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 e martedì anche nel pomeriggio. Ingressi contingentati e con mascherine

MONREALE, 26 ottobre – La biblioteca comunale “Santa Maria La Nuova”, ubicata all’interno del Complesso Guglielmo II, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed il martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 18.

Ne dà notizia l’ufficio stampa de Comune di Monreale. Gli oltre 10.000 volumi suddivisi in 46 sezioni sono consultabili previa richiesta scritta, da fare pervenire alla responsabile Ignazia Ferraro. L’ingresso alla sala di lettura è contingentato per un massimo di 3 utenti alla volta, muniti di mascherina. Per prenotarsi bisogna verificare la disponibilità di postazioni all’interno della sala, telefonando al numero 0916564650. La biblioteca è inserita all’interno del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC SBN) che consente l'accesso a 18.234.049 notizie bibliografiche, corredate da 101.506.318 localizzazioni.