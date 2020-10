Sono positivo al Covid, sto male

L’odontoiatra monrealese Filippo Di Fazio comunica la sua posizione. Per lui il ricovero all’ospedale Cervello

MONREALE, 27 ottobre – “Sono positivo al Covid. Purtroppo la professione che faccio è fra quelle più esposte”. A comunicarlo alla redazione di Monreale News è il diretto interessato, Filippo Di Fazio, odontoiatra monrealese, personaggio noto, anche per avere ricoperto in passato la carica di assessore, oltre che, da sempre, molto vicino al mondo dello sport cittadino.

Il dottore Di Fazio accusa qualche problema respiratorio e sta per essere ricoverato presso il centro Covid dell’ospedale Cervello di Palermo. “La tosse non mi lascia, purtroppo, - afferma – ed il ricovero si è reso necessario. Mi è sembrato giusto, però, - prosegue – per una questione di trasparenza e di correttezza nei confronti dei miei assistiti, comunicare la mia positività. Tengo a specificare, però, che tutti i componenti del mio nucleo familiare, compresa la mia assistente, si sono sottoposti a tampone e fortunatamente sono risultati negativi. Per non abbandonare coloro che avevano necessità di cure, sarà mio figlio a proseguire l’attività del mio studio che è stato totalmente sanificato con i prodotti appositi, utilizzati per questo scopo”.

A Filippo Di Fazio gli auguri più sinceri di una pronta guarigione da tutto lo staff di Monreale News.