Commemorazione dei defunti, ecco come funzionerà il traffico nella zona del cimitero

Commemorazione dei defunti, ecco come funzionerà il traffico nella zona del cimitero

L’ordinanza resterà in vigore dal 31 ottobre al 2 novembre

MONREALE, 29 ottobre – Il Comando di Polizia Municipale ha predisposto un’ordinanza per la regolamentazione del traffico in occasione della commemorazione dei defunti.

L’assessore alla Polizia Municipale Nicola Taibi rende noto che da sabato 31 ottobre e nei giorni 1 e 2 novembre, dalle 7 alle 18, verrà Istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, nella via Pietro Novelli, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Pileri, all’intersezione con la via Circonvallazione (SS.186), sul lato destro nella direzione di marcia Monreale- Pioppo. Sul posto stazioneranno gli agenti della Polizia Municipale.

Pertanto la sosta dei veicoli, sarà consentita esclusivamente lungo il margine sinistro della carreggiata, (direzione di marcia Monreale). Sarà inoltre istituito il divieto di accesso e di sosta con rimozione coatta dei veicoli nell’area antistante il cimitero, ad eccezione dei veicoli autorizzati e dei veicoli a servizio di persone con limitate capacità di deambulazione che espongono contrassegno “H”.