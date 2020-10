Ufficio dei servizi sociali, il ricevimento verrà effettuato in maniera contingentata

Il ricevimento al pubblico sarà fruibile previo appuntamento telefonico

MONREALE, 29 ottobre – L’ufficio comunale adibito all’erogazione dei servizi sociali continuerà a rimanere aperto. Secondo quanto dichiarato dall’assessore ai servizi sociali Sandro Russo l’ufficio rimarrà operativo, ma al fine di evitare assembramenti i cittadini potranno recarvisi solo previo appuntamento telefonico.

Il numero da contattare per poter prenotare un incontro è 3395085905, attivo il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 12.30, il martedì dalle 8 alle 17. “La grande mole di richieste, nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, ha reso necessario lo svolgimento del ricevimento del pubblico in maniera contingentata” - ha spiegato Russo ai microfoni di Monreale News - “ma non vi è alcuna interruzione del servizio”.

“Si sta provvedendo a fare una sanificazione complessiva di tutti i locali comunali nel corso di questo pomeriggio. La sanificazione avverrà in via esclusivamente cautelativa poiché non è stato riscontrato alcun caso di contagio tra i dipendenti” ha concluso l’assessore. Sarà possibile presentare eventuali richieste al Comune anche tramite email all’indirizzo promozione.sociale@monreale.gov.it.