Distaccamento dei Vigili del Fuoco a Boccadifalco, Caputo: ''Presidio importante per assicurare interventi più rapidi''

"Gli incendi della scorsa estate hanno devastato un immenso patrimonio boschivo"

PALERMO, 31 ottobre – "Avere un presidio in prossimità del territorio monrealese è molto importante perchè consente interventi più immediati. I gravi incendi dei mesi scorsi hanno evidenziato infatti la necessità di interventi rapidi".

Lo dichiara Mario Caputo deputato di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana che ha espresso il suo pieno apprezzamento e condivisione per la scelta di individuare un distaccamento in prossimità del territorio monrealese.

"Oltre alle attività di prevenzione e controllo del territorio - conclude il parlamentare regionale - servono presidi sul territorio in modo da consentire di intervenire con maggiore tempestività per la tutela dell'incolumità pubblica e per la salvaguardia del patrimonio boschivo. Gli incendi della scorsa estate oltre a mettere in pericolo l'incolumità pubblica hanno devastato l'immenso patrimonio boschivo dell'intera area, con danni ingenti al territorio in termini di sicurezza ambientale ed assetto idrogeologico".