Scuola Veneziano, da lunedì didattica a distanza per una settimana

Lo stabilisce una circolare della dirigente scolastica Beatrice Moneti

MONREALE, 31 ottobre – Le lezioni del plesso “Veneziano” dell’istituto comprensivo “Veneziano-Novelli” per tutta la settimana prossima, quindi da lunedì 2 a sabato 7 novembre, avverranno secondo la modalità della didattica a distanza.

Studenti a casa, quindi, e lezioni online, così come ha fatto sapere, attraverso una circolare, la dirigente scolastica, Beatrice Moneti. Ciò a causa della presenza di un caso di positività tra il personale in servizio. Il provvedimento, pertanto, come ha fatto sapere la stessa dirigente a Monreale News, è finalizzato ad evitare l’insorgere di possibili focolai. Lo stop alle lezioni in presenza, inoltre, si somma ai giorni di chiusura del plesso, già avvenuti, stabiliti per consentire le operazioni di sanificazione, e garantisce un periodo di “quarantena istituzionale”.

La circolare dispone inoltre lo svolgimento della didattica a distanza per gli alunni della scuola secondaria di I grado "come da orario in presenza delle lezioni e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di didattica integrata con la riduzione oraria a 45 minuti, con alternanza di attività sincrone e asincrone e con pausa di 15 minuti tra una lezione e la successiva". Il personale amministrativo e della dirigenza è stato posto in smart working. Il personale dei collaboratori scolastici in servizio, infine, sarà utilizzato a supporto degli altri plessi funzionanti.