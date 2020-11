Monreale, il Comune affida l’incarico di energy manager

Dopo la procedura di affidamento espletata a ricoprire il ruolo sarà l’ingegnere Pietro Di Liberto

MONREALE, 1 novembre – Giunge al termine per il Comune di Monreale la procedura di gara legata all'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto qualificato cui affidare l'incarico per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC).

Lo scorso mese di aprile, infatti, era stato approvato dai competenti uffici comunali il relativo bando pubblico dopo che il dipartimento regionale dell’Energia aveva decretato l’attribuzione delle risorse necessarie al Comune di Monreale per l’avvio delle attività.

Tra queste ultime figurava proprio l'individuazione di un soggetto qualificato, energy manager, in grado di redigere il piano ed assicurare la realizzazione delle azioni complementari.

Così, con determinazione dirigenziale dello scorso 29 settembre, dopo l’espletamento delle procedure relative all’affidamento dell’incarico attraverso la piattaforma di e-procurement del mercato elettronico della pubblica amministrazione, il servizio riguardante la redazione del PAESC è stato affidato all’ingegnere Pietro Di Liberto.

Adesso, al termine delle ultime verifiche previste, all’aggiudicazione, una volta divenuta efficace, con la nomina del professionista, seguirà la notifica del conferimento dell'incarico alla Federazione italiana per l’uso Razionale dell’Energia attraverso l’apposita piattaforma.