''Le Vie dei Tesori'', si chiude con un bilancio positivo l’edizione 2020

In mostra per cinque weekend le bellezze artistiche e naturalistiche che hanno incantato i visitatori

MONREALE, 2 novembre – Nonostante il periodo particolare legato all’emergenza covid l’edizione delle Vie dei Tesori a Monreale ha registrato un vero successo. Rispettando tutte le misure previste sai DPCM é stato possibile conoscere e visitare incantevoli luoghi e siti.

“Sono particolarmente grato - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - che con grande rispetto per le regole le bellezze della nostra città siano state inserite e rese fruibili in questo grande progetto e mi auguro che possa diventare sempre più ambizioso “.

" È stato un successo - ha affermato con grande soddisfazione l' assessore ai Beni Culturali e Unesco Ignazio Davì – abbiamo "aperto" i nostri tesori e reso fruibile ai tanti curiosi visitatori la ‘bellezza diffusa’ di cui è ricca la nostra città. In un periodo difficile come questo, tutto è stato reso possibile grazie ad un grande gioco di squadra, ad un gruppo affiatato dalle grandi potenzialità.

Ringrazio l’Arcidiocesi Di Monreale per il suo apporto prezioso e fondamentale, la Pro Loco Monreale ed in particolar modo la presidente della pro loco Monreale Amelia Crisantino , l' associazione culturale Venero, il Comitato Pioppo Comune e la famiglia La Bruna, per la grande collaborazione. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti i volontari e ai tanti ragazzi che hanno reso possibile questa manifestazione.

È stato fatto un primo importante passo verso la valorizzazione dei nostri Beni Culturali. I numeri delle visite, malgrado il periodo, sono davvero interessanti e meritano una attenta riflessione.

"Sono contenta - ha concluso Amelia Crisantino presidente della Pro Loco Monreale - di avere composto una squadra che aspetta solo di misurarsi con altre imprese e i ragazzi sono stati fantastici.

Adesso siamo un gruppo consapevole delle proprie potenzialità. L' Assessore Ignazio Davì ha creduto in questo progetto e con grande determinazione lo ha portato avanti, io ho fatto la mia parte, l’Arcidiocesi è stata molto disponibile.

Monreale ha bisogno del nostro entusiasmo, della nostra energia, delle nostre competenze: il futuro si crea giorno per giorno, e col nostro impegno possiamo contribuire a migliorarlo".