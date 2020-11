Grisì, pronto il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza della frazione

È stato finanziato con 1.400.000 euro dalla Protezione Civile regionale

MONREALE, 2 novembre – È stato definito dall’ufficio tecnico del Comune di Monreale il progetto di fattibilità per gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione di Grisì.

I progettisti del comune incaricati sono gli architetti Vittoriano Gebbia, Piero Albanese e il geometra Giuseppe Sala. Il progetto definitivo ed esecutivo sarà redatto dall’ingegnere Domenico Maenza su incarico della Protezione Civile che finanzierà totalmente il progetto per il quale é stata destinata la somma di 1.400.000 euro.

Dopo la consegna del servizio per la progettazione esecutiva, già da alcuni giorni lo studio di ingegneria che ha avuto affidato l'incarico ha iniziato le indagini geologiche, le cui risultanze costituiranno la base dell'elaborazione del progetto esecutivo.

Come già assicurato dai progettisti, si sta lavorando per rispettare, ed anzi anticipare i tempi previsti, al fine di poter passare speditamente alla fase successiva. “Questi interventi - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – ci consentiranno di mettere la frazione in sicurezza evitando i notevoli danni che in passato si sono verificati a causa dei nubifragi”.

Soddisfazione é stata espressa dal capogruppo di maggioranza della lista “La Nostra Terra “ al Consiglio comunale Giulio Mannino che si è immediatamente adoperato nel seguire la fase emergenziale che l’iter amministrativo per la progettazione dei lavori.