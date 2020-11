Coronavirus, 53 le positività attuali a Monreale

Lo rende noto il Comune sul portale appositamente aperto

MONREALE, 2 novembre – Sono 53 i casi di positività “ufficiale” al Covid presenti ad oggi nel territorio di Monreale. Il dato è pubblicato sul portale “Monreale Informat”, edito dal Comune ed è stato comunicato dal sindaco Alberto Arcidiacono.

Il numero dei positivi al Coronavirus aggiornato alla data odierna, tiene conto, ovviamente, dei dati riscontrati dal Comune e trasmessi all’Asp di Palermo. Non di quelli in attesa di conferma, meno che mai delle comunicazioni derivanti da “voci di corridoio”, purtroppo numerose in queste circostanze.



Il portale ricorda, inoltre, che i soggetti provenienti da aree dell’Italia interessate da casi di Corona Virus o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni , e giungano in questo Comune di Monreale per motivi di lavoro, di studio, o per qualunque altra ragione sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all’Autorità Sanitaria Locale che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del Virus”. con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.

Occorre inoltre rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l’appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.