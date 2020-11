San Martino delle Scale, partono i lavori per la sistemazione delle strade attorno all’abbazia

Pupella: “Si inseriscono in un progetto più ampio riguardante la progettazione generale di messa in sicurezza di diverse arterie del territorio”

MONREALE, 3 novembre – Sono stati consegnati stamattina i lavori di ripavimentazione delle strade che sorgono nei pressi dell’abbazia di San Martino delle Scale, ormai in stato di degrado da diverso tempo.

La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore ai servizi a Rete, Geppino Pupella, di quello al Bilancio Luigi D’Eliseo e del consigliere comunale, Flavio Pillitteri. Gli interventi si inseriscono nella scelta dell’amministrazione Arcidiacono di mettere in sicurezza le strade della frazione di San Martino delle Scale, dove sorge uno dei centri abbaziali piu’ prestigiosi dell’Isola. Per questo ha inserito tra i suoi obiettivi prioritari i lavori di messa in sicurezza e ripavimentazione della via Dusmet, che va da piazza Reale fino all’abbazia di San Martino fondata da papa Gregorio Magno nel 1300 e della via Pineta Antica che porta dalla piazza fino al cimitero. I lavori sono stati consegnati, questa mattina alla ditta Gi.bi. ga .

“Questi interventi - ha spiegato l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella -si inseriscono in un progetto più ampio che riguarda la progettazione generale di messa in sicurezza di diverse arterie del territorio per le quali a breve andremo ad intervenire”.