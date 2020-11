Dpcm, le Forze dell’Ordine intensificano i controlli

Lo scopo non sarà solo quello di reprimere, ma di convincere i cittadini al rispetto delle regole

MONREALE, 6 novembre – Saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine sulle strade della provincia, per fare in modo che vengano rispettate le disposizioni in materia di contrasto al contagio da coronavirus. L’intendimento è venuto fuori ieri sera nel corso di una riunione, convocata rigorosamente online, alla quale hanno preso parte numerose autorità.

Al vertice hanno partecipato pure rappresentanti della Prefettura e della Questura, oltre che diversi sindaci del territorio, compreso quello di Monreale, Alberto Arcidiacono. Le forze dell’ordine, carabinieri e poliziotti in primo luogo, presidieranno le strade del territorio per far sì che i cittadini si uniformino alle disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che fissa rigide regole comportamentali in questo difficile periodo di pandemia.

Lo scopo sarà quello non di reprimere in maniera incondizionata, ma di dialogare con i cittadini, convincendoli all’osservanza delle regole, non rinunciando, quando proprio necessario, ad elevare sanzioni che servano da deterrente.

L’auspicio, ovviamente, è che prevalga il senso di responsabilità che porti al rispetto delle regole ed all’osservanza delle restrizioni governative per contrastare nel migliore dei modi l’enorme propagarsi del morbo, giunto ormi si livelli più che preoccupanti.