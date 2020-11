Immobili da assegnare ai carabinieri, dal ministero dell’Interno arrivano 163.000 euro

"MONREALE, 7 novembre – Ammonta a circa 163.000 euro il contributo che il Ministero dell’Interno ha stanziato in favore del Comune di Monreale per provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria da effettuare su immobili da assegnare all’Arma dei Carabinieri.

Lo prevede il provvedimento a firma nel ministro Luciana Lamorgese pubblicato lo scorso 4 novembre nella Gazzetta Ufficiale, in attuazione di quanto stabilito da una apposita norma inserita nel cosiddetto “Decreto Rilancio”, che ha ripartito agli enti locali che, come Monreale, si trovano in stato di dissesto finanziario fondi per un complessivo importo di 20 milioni di euro, metà dei quali sono stati destinati ai comuni dissestati i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

Per poter accedere al contributo già stanziato, l’amministrazione Arcidiacono dovrà presentate ai competenti uffici ministeriali entro il prossimo 19 novembre la formale richiesta per l’assegnazione delle risorse assegnate; sarà poi cura dei tecnici e dei funzionari dell’ente predisporre gli atti progettuali e amministrativi relativi alle opere manutentive da realizzare"