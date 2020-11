Scuola Morvillo, c’è un'altra positività al Covid

È il terzo caso nell’istituto. Riguarda un’insegnante della scuola materna

MONREALE, 7 novembre - Un caso di positività alla scuola Morvillo di Monreale. È il terzo che si verifica nell’istituto dall’inizio della pandemia. Riguarda un’insegnante della scuola materna del plesso Giordano, risultata positiva ad un tampone effettuato privatamente.

Alla luce di questa notizia, la dirigente scolastica Francesca Giammona, come prevede il protocollo, ha comunicato la positività sia all’Asp, che alle famiglie degli alunni, raccomandando a queste ultime di tenere i bambini in quarantena, in attesa di conoscere le determinazioni dell’Asp circa l’effettiva durata del periodo di isolamento.

Va aggiunto, frattanto, che i bambini che erano stati posti in quarantena a causa delle precedenti positività, sono risultati tutti negativi al tampone effettuato stamattina al termine del periodo di isolamento al quale erano stati sottoposti. Un segnale importante circa il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate dalla scuola.

Va ricordato, infine, che lunedì la scuola resterà chiusa per effettuare un altro intervento di sanificazione straordinaria. Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì mattina.