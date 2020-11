''Dona una coperta per i senzatetto'', l’iniziativa firmata Evergreen

In sinergia con l ’ associazione Triscele di Palermo, i “ verdi ” estendono la richiesta al nostro territorio. Emanuela Terzo: “ Un piccolo gesto che può fare la differenza, contattateci ”

MONREALE, 10 novembre – “Sei in possesso di una coperta in buono stato che non usi? Bene, potresti donarla per garantire ad un clochard di combattere le basse temperatura durante la notte”. Questo lo scopo dell’iniziativa firmata dalla protezione civile Evergreen, in ausilio all’associazione palermitana Triscele che, in contemporanea, è impegnata con la raccolta di pasti caldi.

La Protezione Civile del capoluogo, infatti, attraverso ronde notturne, sta individuando un vero e proprio circuito costituito da gente senza fissa dimora, portando loro, quotidianamente, beni di prima necessità. “L’appello – afferma Emanuela Terzo – è rivolto a tutti. Diversi sono i monrealesi che si stanno già attivando grazie alla mia rete di contatti. In fondo, basta aprire l’armadio”. Non è escluso, tuttavia, che in futuro altre iniziative simili possano essere sposate dai “verdi” di Pioppo.

“È possibile che a breve – continua il presidente – Evergreen avvii una raccolta di pasti caldi, che andrebbe a coniugarsi con questa campagna finalizzata a combattere il freddo. Chi vuole, intanto, può recarsi presso la nostra sede a Pioppo – via San Giuseppe al civico 38 – per la consegna oppure, se la frazione dovesse risultare troppo distante, contattarci al 339 448 1957 per fissare un appuntamento e concordare l’incontro presso un’altra zona” conclude.