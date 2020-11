Sanificato il plesso Leto-Borsellino di Aquino, la didattica riprenderà domani

L ’ intervento era stato sollecitato da diversi genitori. Il presidente Annaloro tranquillizza: “ Locali messi in sicurezza, adesso serve collaborazione ” . LE FOTO

MONREALE, 10 novembre – Stamattina il plesso di Aquino Leto-Borsellino è stato sanificato. La richiesta dell’intervento è stata accolta dall’amministrazione comunale in seguito alle preoccupazioni riscontrate da alcuni genitori dopo che diversi casi accertati di Covid hanno, in quest’ultimo periodo, coinvolto le altre scuole del territorio.

A rispondere a queste perplessità, è stato il presidente della frazione di Aquino Benedetto Annaloro, che ha voluto fortemente rassicurare i genitori recandosi, personalmente, presso l’edificio di via Aquino durante l’intervento: “Girando per le classi e per i corridoi, prima della sanificazione, la sensazione è che la scuola sia debitamente tenuta pulita, con tanto di erogatori di disinfettante gel sparsi nei vari angoli della scuola. I banchi sono ben distanziati, i bagni puliti, il personale della scuola è anche dotato delle attrezzature per la sanificazione dei locali. I protocolli sono eseguiti con diligenza – afferma Annaloro – e dal sopralluogo effettuato insieme al consigliere Santina Alduina, ci sono tutti i presupposti per poter in tranquillità continuare l'anno scolastico. Dipende dal senso civico di tutti, adesso, creare un dialogo più disteso e collaborativo tra genitori e scuola che, più che mai, ha bisogno di una profonda sinergia da parte di tutti.

Consideriamo sempre che è un settore dove spesso i governi hanno tagliato le spese, oltre la sanità, e proprio adesso sono i luoghi che necessitano di ulteriori investimenti a prescindere dalla pandemia. Diamoci tutti una mano, cittadini, docenti, medici e politivi. Non abbiamo arma più forte che la collaborazione. Oggi il plesso di Aquino può dire di essere veramente sanificato. La consulta ringrazia il sindaco Arcidiacono e la dirigente scolastica Moneti – conclude il presidente – per la tempestiva risposta data alla comunità, oltre ai docenti e ai collaboratori impegnati, quotidianamente, a garantire lo svolgimento della didattica”.