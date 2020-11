Coronavirus, 1.201 nuovi casi in Sicilia: più di mille i positivi individuati in modalità drive-in

In circa undici giorni sono stati individuati 1.115 positivi, a fronte di 13.293 tamponi effettuati

PALERMO, 10 novembre – Sono 46 i tamponi positivi individuati nella giornata di oggi durante le procedure di screening di massa effettuate in zona Fiera a Palermo. I tamponi processati sono stati 908 e per la prima volta l’iniziativa è stata realizzata con l’ausilio delle Forze Armate.

Intanto il sindaco Leoluca Orlando ha proposto un piano di intervento per arginare la diffusione del contagio da Covid-19 nel capoluogo: il provvedimento comprende la chiusura del centro storico e delle vie principali della città dalle 16 alle 22 nei giorni infrasettimanali, tutto il giorno durante il weekend, e potrebbe entrare in vigore a partire da questo fine settimana. Inoltre il Comune non sarebbe ancora in possesso dei dati esatti riguardati i ricoveri ospedalieri, elemento che renderebbe la situazione ancora meno gestibile.

Sono 1.201 i casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 8.856 tamponi processati. Alto il numero delle vittime, che si attesta a 32 unità, così come quello dei dimessi guariti (+276). Attualmente il numero dei positivi è di 22.832 persone, tra cui 1.543 ricoverate in degenza ordinaria (+53) e 195 in terapia intensiva (+8). In Italia sono stati registrati 35.098 nuovi casi e 580 decessi.