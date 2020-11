Da passaggio pedonale a… posteggio, la ''metamorfosi'' di via Santa Maria Nuova

Un ponteggio montato toglie ai pedoni la possibilità di un transito sicuro

MONREALE, 12 novembre – In occasione della tappa inaugurale dell’edizione 2020 del “Giro d’Italia”, avvenuta il 3 ottobre scorso, il passaggio pedonale alla sinistra della via Santa Maria Nuova (secondo il senso di marcia delle auto) è scomparso per procedere al rifacimento del manto stradale.

Oggi, però, dopo più di un mese dalla manifestazione, la corsia riservata ai pedoni è stata sostituita da un parcheggio “abusivo”, in concomitanza dell’avvio dei lavori dell’edificio attiguo e del contestuale ponteggio montato, lasciando ai cittadini l’opzione di camminare o in mezzo alla carreggiata, e quindi di ostacolare le automobili che passano, o di transitare per il minuscolo marciapiedi presente lungo il lato opposto della via. Non sarebbe dunque ora di reinserire il passaggio pedonale? Si chiede qualcuno che ha segnalato il particolare alla nostra redazione. Magari reintroducendolo questa volta sul lato destro della corsia, permettendo così ai veicoli che attraversano la via di non trovarsi dei pedoni che attraversano la strada in curva e ridurre al minimo il rischio di incidente.