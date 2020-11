Si è spenta la maestra Vita Cusumano, colonna storica della ''Pietro Novelli''

Aveva 71 anni. Era andata in pensione nel 2014

MONREALE, 13 novembre – Lutto nel mondo della scuola monrealese. Si è spenta oggi, dopo una malattia che non le ha lasciato scampo, Vita Cusumano, 71 anni, per lungo tempo una delle colonne della scuola elementare “Pietro Novelli”, nella quale ha insegnato.

Dai banchi di Vita Cusumano sono passate diverse generazioni di alunni, che quotidianamente, nel corso del loro percorso scolastico, hanno potuto constatare personalmente le doti di umanità e di signorilità che ne hanno contraddistinto la carriera. Vita Cusumano, moglie del maresciallo Salvatore De Razza, per tanti anni comandante della stazione carabinieri di Monreale, era un’insegnante fortemente attaccata al suo lavoro ed ai valori che lo accompagnano. “Amava profondamente tutti i bambini indistintamente – dice a Monreale News la figlia Serena – sempre col sorriso e sempre con l’attenzione rivolta verso chi stava più indietro”.

Era andata in pensione nel 2014, dopo una lunga carriera spesa tra i banchi di scuola ad insegnare ai bambini della cittadina. “Un’insegnante esemplare – ricorda Stefano Gorgone, dirigente scolastico emerito della scuola Novelli, che per tanti anni ha avuto modo di collaborare con la maestra Cusumano – Fortemente attaccata ai valori della legalità, rispettosa e rispettata dai colleghi e dalle famiglie, è stata sicuramente un punto di riferimento per la scuola. Con lei va via un esempio di attaccamento al dovere e di signorilità”.

I funerali si svolgeranno domattina alle ore 11 nella chiesa di San Francesco di Paola di Castelvetrano, comune del quale Vita Cusumano era originaria.

Alla famiglia della maestra Vita Cusumano le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.